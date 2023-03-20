Famagusta Marathon hazırlıkları devam ediyor

Famagusta Marathon, ‘Şampiyon Melekler’ anısına 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek. KKTC Atletizm Federasyonu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) işbirliğinde gerçekleştirilecek maratonun ana sponsorluğunu Dörter Construction üstleniyor.

İlk kez düzenlenecek organizasyonun hazırlıkları devam ederken maraton CSO Sportive organizatörlüğünde gerçekleştirilecek. KKTC Atletizm Federasyonu’nun girişimleriyle ayrıca parkurun uluslararası sertifika alması için çalışmalar sürüyor.

Gelir, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak

Famagusta Marathon bünyesinde 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre şehir yarışı, 6 kilometre hız yarışı, 1 kilometre çocuk eğlence koşusu ve 3 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü ile Mağusa Spor Festivali etkinlikleri olacak şekilde kategoriler içeriyor.

3 kilometre halk koşusu ve yürüyüşü etkinliğinden toplanan tüm gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Mağusa Spor Festivali 13 Mayıs Cumartesi 16.00’da başlayacak ve Pazar saat 14.00’e kadar devam edecek. Festivalde; jimnastik, su sporları, crossfit, yol bisikleti, şov bisikleti, dağ bisikleti gibi spor branşlarının tanıtımı ve şovları yer alacak. Ayrıca yiyecek ve içecek stantları, Kıbrıs’a özgü el işleri ve yiyeceklerin tanıtımı, çocuklar için oyun parkı, spor malzemelerinin tanıtımları, spor giyim, spor teknolojilerinin tanıtımı ve farklı DJ’lerin tüm gün boyunca festivale katılanlara müzik zevki sunacakları bir ortam olacak.

Uluslararası sertifika için çalışmalar sürüyor

KKTC Atletizm Federasyonu, Famagusta Marathon organizasyonun uluslararası sertifikalı bir organizasyon olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye’den uzman bir ekip adaya getirilerek gerekli ölçümleri yaparken parkurun uluslararası sertifika alması için çalışma gerçekleştirdi.