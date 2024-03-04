FAİZLER ÇOK YÜKSEK 

KKTC’nin kendine ait para birimi yoktur. Bu durumda para politikası da yoktur. KKTC enflasyon hedeflemesine gidemez, böyle bir misyonu da yoktur. KKTC’nin kendi para politikası olmamasından dolayı kendi faiz hadlerini de belirleyemez. Para politikası ve bunun bir enstrümanı olan faiz faiz politikası olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlıyız.

Yine gündem olan faiz hadleriyle ilgili bizim elimizde pek bir enstrüman yok. Esas belirleyici TCMB’dir. KKTC ve TC arasındaki faiz nispetlerinde hem borç hem de alacak olarak çok büyük faklılıklar olmasa bile yine de küçük farklılıklar mevcuttur. Özellikle borç faizleri kısmen daha yüksek bir orana sahiptir. Maliyetlerin daha yüksek olduğu ülkemizde faizlerle ilgili yasal düzenlemenin olmamasından dolayı faiz nispetlerindeki piyasa üstü oranları devam eder.

Aynı para birimini kullandığımız Türkiye’de faizler yüksek mi? Türkiye’de gerçek faiz oranları %45.50. Türkiye dışındaki ülkelere baktığımızda Macaristan da %16, Polonya %5.75, Brezilya %11.75, Malezya %2.25.

Tüm gelişmemiş ülkelerin gecelik faiz nispetlerini Türkiye’nin gecelik faiz nispetlerinin altında hareket ediyor. Enflasyona baktığımızda ortalama oranları yıllık %12 civarında hareket ediyor. Gelişmiş ülkelerinki ise %6 . Türkiye %70, gelişmiş AB ülkelerde cari fazla ortalama %1.5 , Japonya’da %2.6 , Almanya’da %5.3. Türkiye’nin cari açığı 45.8 milyar dolar. Bu cari açıkla bu enflasyonla faizler nasıl düşer?

Türkiye’deki faizler, enflasyon yüksek seyir izlediği sürece düşüş gösteremez. Dolayısıyla bizde de düşüş gösteremez. Bu yıl için bu beklentiden vazgeçelim.