Evren: Turizm özlenen günlerine geri dönecek

Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeni ile mesaj yayımladı.

“Dünyada hızla gelişen endüstrilerden biri olan turizm sektörünün bu yıl yaşanan küresel salgın dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkileri olmuştur.

Turizm sektörü dünyada en önemli geçim kaynaklarından olan bir sektördür. Geçtiğimiz yıla kadar ortalama her yıl dünyada 800 milyon kişinin seyahat ettiği, bu yıl ise salgından ötürü bu rakamların çok gerisinde kalındığı görülmektedir.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak pandemi dönemi içerisinde de turizm paydaşlarımız ile birlikte çalışmalarımızı sürdürdük. Turizm sektöründen birinci derece etkilenen seyahat acenteleri, restoranlar ve hoteller için ilk etapta, sigorta prim desteği, maaş desteği, elektrik katkısı ve hibe destekleri olmak üzere önemli katkılarda bulunduk.

Çarkın durmaması, insanların işsiz kalmaması için turizm ve turizme bağlı yan sektörlerin de ayakta kalması için çalışmalarımız halen devam etmektedir.

Yapılan planlamalarda özellikle 2021 yılının kaybedilmemesi için de ileriye dönük bir takım çalışmalar sürdürmekteyiz. Turizmde vardığımız noktadan geçmiş 44 yıl öncesine baktığımız zaman, elde edilen gelişme ve başarıların, bu yıl olmasa da ileriki yıllarda yeniden yakalanacağını ve bu sektörün özlenen günlerine geri döneceğine olan ümidim tamdır.

Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolünün dünyada her zaman egemen olmasını dilerim.

Bu temenniler ışığında bu yıl buruk da olsa turizm sektörünün ‘Dünya Turizm Günü’nü kutlar, sağlık dolu güzel yarınlar temenni ederim.”