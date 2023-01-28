Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı: Tüm sorumluluğu alıyorum - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Evinde gizli belgeler bulunan Eski ABD Başkan Yardımcısı: Tüm sorumluluğu alıyorum

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Mike Pence

Evinde devlete ait “gizli belgeler” bulunan eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, hata yaptıklarını kabul ederek, bu konuda tüm sorumluluğu aldığını söyledi.

Florida Eyalet Üniversitesinin bir etkinliğinde konuşan Pence, evinde başkan yardımcılığı döneminden kalma “gizli” ibareli devlet belgelerinin bulunmasına ilişkin, “Bu gizli belgeler benim kişisel konutumda olmamalıydı. Hata edildi ve ben tüm sorumluluğu alıyorum” şeklinde konuştu.

Gizli belgelerin uygun bir şekilde muhafaza edilmesinin ulusal güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Pence, Başkan Joe Biden’ın kişisel ofisi ve konutunda gizli belgelerin çıkması üzerine ihtiyaten kendi kişisel kayıtlarını gözden geçirdiklerini söyledi.


Pence, belgelerin bulunmasının ardından derhal Ulusal Arşivler, FBI ve Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine haber verdiklerini duyurdu.

Danışmanlarının bu kurumlarla işbirliği içerisinde süreci yürüttüklerini aktaran Pence, kendisinin belgelerin varlığından haberdar olmadığını aktardı.

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Tags:Eski ABD Başkan YardımcısıMike Pence
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