Ev arkadaşını sırtından bıçakladı

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda Mağusa’da O.M.E. (E-29) ev arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonucu ev arkadaşı C.C.A.’yı bıçakla yaraladı.

Kira ödeme konusunda çıkan tartışmada O.M.E. tasarrufunda bulunan bıçak ile C.C.A.’yı bıçak ile sağ arka sırt kısmından ciddi şekilde yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklamada, olayda yaralanan C.C.A.’nın Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığı ve O.M.E.’nin tutuklandığı kaydedildi.