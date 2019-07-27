Kıbrıs

Ev, araç ve yurt odasında arama… Uyuşturucudan 5 tutuklu

27 Temmuz 2019

Ev, araç ve yurt odasında arama yapan polis, yaşları 25 ile 29 arasında değişen 5 kişiyi uyuşturucudan tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Çatalköy’de B.N.’nin (E-25) aracında arama yaptı. Araçta 337 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ve hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. Sürücü B.N. ile araçta yolcu olarak bulunan D.E.(E-25) ve H.E.(E-27) tutuklandı.

B.N.’nin evinde de arama yapıldı ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

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