Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7'ye yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mayıs 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7’ye yükseldi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artış gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde martta yüzde 6,9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 seviyesine yükseldi.


Euro Bölgesi’nde TÜFE, nisanda bir önceki aya göre de yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentileri, nisanda Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enfasyonun yüzde 0,9 olması yönündeydi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, nisan ayında Letonya’da yüzde 15, Slovakya’da yüzde 14, Litvanya’da yüzde 13,3, Estonya’da yüzde 13,2, Avusturya’da yüzde 9,6, Slovenya’da yüzde 9,2, İtalya ve Hırvatistan’da yüzde 8,8, Almanya’da yüzde 7,6, Fransa ve Portekiz’de yüzde 6,9, Malta’da yüzde 6,5, Finlandiya’da yüzde 6,4, İrlanda’da yüzde 6,3, Hollanda’da yüzde 5,9, Yunanistan’da yüzde 4,5, İspanya ve Güney Kıbrıs’ta yüzde 3,8, Belçika’da yüzde 3,3 ve Lüksemburg’da yüzde 2,7 seviyesinde ölçüldü.

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Tags:ABenflasyonkıbrıs
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