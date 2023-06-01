Euro Bölgesi'nde enflasyon tahminlerin altında kaldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiGüney Kıbrıs

Euro Bölgesi’nde enflasyon tahminlerin altında kaldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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kıbrıs enflasyon

Euro Bölgesi’nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda ise yüzde 6,1 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi’nin mayıs ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi’nde nisanda yüzde 7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1 seviyesine geriledi.


Euro Bölgesi’nde TÜFE, mayısta bir önceki aya göre ise değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri, mayısta Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun yüzde 7, aylık enflasyonun yüzde 0,6 olması yönündeydi. Veriler, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 12,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 5,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 5 ile hizmetler izlerken, enerji ürünleri yüzde 1,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon, geçen ay Letonya ve Slovakya’da yüzde 12,3, Estonya’da yüzde 11,2, Litvanya’da yüzde 10,7, Avusturya’da yüzde 8,7, Hırvatistan’da yüzde 8,3, İtalya ve Slovenya’da yüzde 8,1, Hollanda’da yüzde 6,8, Malta’da yüzde 6,4, Almanya’da yüzde 6,3, Fransa’da yüzde 6, İrlanda ve Portekiz’de yüzde 5,4, Finlandiya’da yüzde 5,2, Yunanistan’da yüzde 4,1, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yüzde 3,6, İspanya’da yüzde 2,9, Belçika’da yüzde 2,7 ve Lüksemburg’da yüzde 2 seviyesinde ölçüldü.

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Tags:ABenflasyonGüney Kıbrıskıbrıs
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