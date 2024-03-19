Etiyopya'da bankada sistem arızası: Milyonlarca dolar çekildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Mart 19, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Etiyopya’da bankada sistem arızası: Milyonlarca dolar çekildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Etiyopya banka

Etiyopya Ticaret Bankası’ndaki sistem arızası nedeniyle, bankadan yaklaşık 40 milyon dolar çekildiği öğrenildi. Paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiği belirtildi.

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Tags:BankaEtiyopya
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