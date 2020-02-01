Kıbrıs
Et ithalatının TÜK tarafından yapılması konusunda çalışma başlatıldı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkeye et ithalatı konusunda girişim başlattı.
Ülkede son zamanlarda artan et fiyatlarına karşı gerek üreticinin korunması gerekse girdi maliyetleri göz önünde bulundurularak, üretim devamlılığının sağlanması amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal karkas etin getirilmesi için çalışma başlatıldı.
Böylelikle et fiyatlarındaki artışın üretim bağlamında arz talep dengesinde ileride meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve fiyatların dengelenmesi hedefleniyor