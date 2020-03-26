Ekonomi

Esnafa Halk Bankası’ndan destek paketi

26 Mart 2020

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koopertifi Başkanı ve Oda Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, koronavirüs salgını nedeniyle Halk Bankası’nın esnafa destek paketi açıkladığını belirterek “Savaşı aratmayan koşullarda yaşıyoruz, dayanışmayı öğrenmemiz, en yüksek seviyeye çıkartmamız gerekir” dedi.

Tulga, Halk Bankası’nın işletme başına 25 bin 000 TL’lik, yüzde 4.5 faizli, 36 ay vadeli Esnaf Destek Paketi’ni açıkladığını, talep edenlerin banka şubelerine başvurabileceğini kaydetti.

Salgının yaşandığı bu acımasız dönemlerde Halk Bankası’nın esnaf ve zanaatkâr nitelikli işletmeler için başlattığı kredi uygulamasının diğer esnaf kredilerinden daha ulaşılabilir olduğu dile getiren Tulga, Halk Bankası’na teşekkür etti.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre kredi başvurusu için “Vergi Yükümlü Belgesi, KTEZO Üyelik Belgesi, İşyeri Çalıştırma İzin Belgesi veya Tescil Belgesi, Muhasip onaylı 2018 Gelir Tablosu (Varsa 2019 yılı da ibraz edilmelidir), Kimlik Kartı fotokopisi” gerekiyor.



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