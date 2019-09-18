Kıbrıs

Eski KTHY çalışanları ‘yanlış maaş intibakının düzeltilmesi’ için dava açtı

18 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) Özelleştirme Yasası altında 2012 yılında kamuda istihdam edilen eski Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) çalışanlarına yanlış maaş intibakı uygulandığı gerekçesiyle pilot dava dosyalandığını açıkladı.

KES’ten yapılan yazılı açıklamada, KTHY’nin bir kamu kuruluşu olduğu halde bugüne kadar hükümet edenlerin KTHY’nin özel bir şirket olduğunu savundukları, ancak 6 Mart 2019 günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin , KTHY’nin Genel Müdürlük binası satışından elde edilen paranın nasıl dağıtımının yapılacağına ilişkin görülen dava kararında KTHY’nin bir kamu kuruluşu olduğunu resmi bir şekilde teyit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu bağlamda Özelleştirme Yasası kapsamında Mayıs 2012 tarihinde devlete istihdam edilen ve Özelleştirme Yasasının 56. maddesinin 2. fıkrası kapsamında maaş intibakları yapılan eski KTHY çalışanlarına yanlış uygulama yapıldığı ve söz konusu durumun düzeltilmesi gerektiğinin sendika avukatı Hasan Yücelen tarafından devlet yetkililerine yazılı olarak iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Ssöz konusu talebimize ilişkin herhangi bir cevap alamamamızdan ötürü, gün itibari ile Yüksek İdari Mahkemesi’nde Sendika Yönetim Kurulu üyemiz Bora Çamkıran adına pilot bir dava dosyalanmıştır. Talebimiz Mayıs 2012 tarihinde yapılan yanlış maaş intibakının düzeltilerek eski KTHY çalışanlarının yasal haklarını almalarını sağlamaktır.” denildi.

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