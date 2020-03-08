Kıbrıs

‘Eşitliğe aç, sömürüye tokuz’ sloganıyla eylem

8 Mart 2020

8 Mart Organizasyon Komitesi, Lefkoşa’da Meclis ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.

Eylem, ‘eşitliğe aç, sömürüye tokuz’, sloganıyla yapıldı.

Kadın Eğitim Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü’nden oluşan 8 Mart Organizasyon Komitesi üyeleri, Meclis önünde toplanarak pankart açtı, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüdü.
Kadın, emek, özgürlük şeklinde sloganlar atan eylemciler ‘emeğime bedenime karışmak ne haddine!’, ‘eşitliğe aç, sömürüye tokuz’, ‘görünmeyen emek sesini yükselt’şeklinde pankartlar açarak, dövizler taşıdılar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8 Mart Organizasyon Komitesi adına Emel Karagözlü basın bildirisini okuyarak taleplerini aktardı.

Bildiride, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de evde, okulda,işyerinde, sosyal yaşamın her noktasında kadınların ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Bildiride,asgari ücret yasasının yeniden düzenlenmesi, sosyal yardım maaaşının artırılması,kamusal kreş ve etüt merkezlerinin açılması,özel sektördeki kadınlar için yasal iş güvencesinin sağlanması, devletin her bölgeye güvenli birer sığınma evi açması, kadın sağlığı alanında kadınlara ücretsiz ve donanımlı sağlık hizmeti sunulması, devlet hastanelerinde ‘Cinsiyet Uyum Operasyonu yapılmasının önünün açılması, mevcut gece kulüplerinin kapatılarak burada çalıştırtılan kadınlar üzerinden rant elde eden kimselerin yasanın öngördüğü şekilde yargılanmaları yönünde talepler iletildi.

Emek, beden ve kimlik üzerinden sömürü ve eşitsizlikler devam ettiği sürece mücadeleerinin kesintisiz süreceğini belirten eylemciler, basın bildirisinin okunmasının ardından “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması’ diyerek eylemlerini sonlandırdılar.

Bildiride, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de evde, okulda,işyerinde, sosyal yaşamın her noktasında kadınların ayrımcılık ve eşitsizlikle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi ve talepler iletildi.
Eylemciler, basın bildirisinin okunmasının ardından “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması’ diyerek eylemlerini sonlandırdılar.




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