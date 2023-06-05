Esenetepe ve Bahçeli'ye yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 5, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Esenetepe ve Bahçeli’ye yarın yaklaşık dört saat elektrik verilemeyecek

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle Esenetepe ve Bahçeli köyü bölgelerine yaklaşık dört saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Girne Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00-13.00 saatleri arasında adı geçen bölgelerde elektrik kesilecek.


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Tags:bahçeliElektrik kesintisiezsentepe
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