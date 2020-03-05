DünyaTürkiye

Esad, Türkiye ile ilişkilerin hangi koşullarda düzelebileceğini açıkladı

6 Mart 2020

Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör yanlılarını desteklemeyi bırakması durumunda Şam’ın Ankara ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus devlet televizyonu Rossiya 24’e demecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör yanlılarını desteklemeyi bırakması durumunda Şam’ın Ankara ile ilişkileri yeniden tesis etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Esad, son 2 yıl içinde Suriye ve Türkiye istihbarat yetkilileri arasında görüşmelerin yapıldığına dikkat çekti.

“Rusya ile ortak hedefimiz, Türkiye’yi teröristlere destek vermekten uzaklaştırmak ve doğal konumuna döndürmek” diyen Esad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan teröristleri destekledikçe böyle bir sonuca varamayız. Teröristlere destekten kurtulmak gerekir, o zaman durum eskisine döner.”

İki ülkenin halkları arasında düşmanlık olmadığını vurgulayan Esad, gerginliğin ise siyasi çıkarlara bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

‘Ankara sığınmacıları Avrupa’ya şantaj için kullanıyor’

Ankara’nın sığınmacıları Avrupa’ya şantaj yapmak için kullandığını söyleyen Esad, şöyle konuştu:

“Türkiye şantaj olarak Avrupa’ya ikinci sığınmacı dalgasını göndermeye başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce sığınmacıları göndermekle tehdit etmişti.”

‘Yüzyılın Anlaşması ölü doğmuş bir plan’

Suriye lideri Esad, ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ adıyla da bilinen Ortadoğu barış planının ölü doğduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından seçim kampanyasında kullanıldığını ifade etti.

Suriyeli bürokratların Amerikalılarla yaptıkları görüşmelerde, ABD’li politikacının öncelikle ‘seçimlerle ilgili şahsi çıkarları için yararlı olan şeyleri’ yaptığını ve ABD’nin çıkarlarını ya da dünya istikrarını düşünmediğini anladıklarını diyen Esad, şöyle konuştu:

‘Ortadoğu’ya ve barış sürecine yıkıcı etkisi olacak’

“Yüzyılın Anlaşması kesinlikle ABD’de yaklaşan seçimlerden dolayı şimdi önerildi. Bu öneri, uygulanması durumunda Ortadoğu’ya ve 20. yüzyılın 90’lı yıllarının başlarında başlatılan barış sürecine zarar vermekle kalmayıp, yıkıcı sonuçları olacak.”

Birçok ülkenin plana karşı geldiklerine dikkat çeken Esad, “Bunun ölü doğmuş bir plan olduğu söylenebilir. Belki de Trump, ABD’deki İsrail lobisini tatmin etmek için bu yılki seçimlerde ondan yararlanabilir, ancak seçimlerden sonra belki de ‘Yüzyılın Anlaşması’ hakkında herhangi bir şey duymayacağız ve bu bir sonraki seçime kadar böyle devam edecek. O zaman sıradaki seçimlerde bu anlaşmadan daha kötü olan yeni bir ‘Yüzyılın Anlaşması’ ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of TBMM’de AKP’li vekillerden CHP’li vekillere saldırı

TBMM’de AKP’li vekillerden CHP’li vekillere saldırı

4 Mart 2020
Photo of Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

4 Mart 2020
Photo of “Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

“Yunanistan polis ve sınır birlikleri tarafından açılan ateş sonucu 1 göçmen öldü”

4 Mart 2020
Photo of Ruhani: Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

Ruhani: Koronavirüs, neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı

4 Mart 2020
Photo of “Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

“Türkiye son 10 yılda özgürlükler konusunda en çok gerileyen ikinci ülke”

4 Mart 2020
Photo of Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

Hollanda ‘daha fazla sığınmacı’ için Türkiye’ye para musluklarının açılmasını istiyor

4 Mart 2020
Photo of Bir kanguru türünün aralıksız hamile kalabildiği bulundu

Bir kanguru türünün aralıksız hamile kalabildiği bulundu

4 Mart 2020
Photo of İşte BMW’nin yeni logosu

İşte BMW’nin yeni logosu

4 Mart 2020
Photo of ABD’yi hortum vurdu, 25 kişi hayatını kaybetti

ABD’yi hortum vurdu, 25 kişi hayatını kaybetti

4 Mart 2020
Photo of Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor

Erdoğan: Hiçbir şehidimizin kanı boşa gitmiyor

4 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı