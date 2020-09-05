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Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

5 Eylül 2020

GMBTK kortlarında gerçekleşen ERSOY BİRKAN 9-10-14 YAŞ ANI TURNUVASI final maçları ile sonuçlandı. 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR FİNAL

 

DENİZ ABDULLAHOĞLU – GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   0/4 2/4

1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU  

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU       

 

9 YAŞ ERKEKLER FİNAL

 

ASIM ARAS ASTAN – CAFER TOSUNOGLU   2/4 4/2 10/2

1- ASIM ARAS ASTAN

2- CAFER TOSUNOGLU  

 

10 YAŞ KIZLAR FİNAL

 

LARA ONURLU – GİRNE UMUT YEREBAKAN   1/4 1/4

1-GİRNE UMUT YEREBAKAN

2- LARA ONURLU

 

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

 

ASIM ARAS ASTAN – RECEP YALOVALI 4/5 4/2 10/8

1- ASIM ARAS ASTAN

2- RECEP YALOVALI  

 

 

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

 

ELÇİN ÖZBİLEN – EKİN KARASU  6/3 4/6 6/0

1- ELÇİN ÖZBİLEN

2- EKİN KARASU  

 

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

 

TURGAY VURAL HIDIROĞLU – AREN BAYBARS 7/6 7/6

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- AREN BAYBARS  

 

 

                                                                                      

GMBTK ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 04-09 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 12-16 Yaş kategorilerindeki mücadeleler ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

 

12 YAŞ ERKEKLER

TOPRAK BERKOL – BORA ERİN 6/7 2/6

KAYA HALKSEVEN – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 4/6

CEMAL KONUKLU – AKAY ALİ SAĞKANAT   2/6 6/4 5/7

DEHA HASAN ULUSOY- ENVER ADA GENÇEL   1/6 0/6

İBRAHİM CAN ARABACI – NOA DUCHATEAU 6/1 6/1

 

 


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