Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

GMBTK kortlarında gerçekleşen ERSOY BİRKAN 9-10-14 YAŞ ANI TURNUVASI final maçları ile sonuçlandı. 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR FİNAL
DENİZ ABDULLAHOĞLU – GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 2/4
1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU
2- DENİZ ABDULLAHOĞLU
9 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN – CAFER TOSUNOGLU 2/4 4/2 10/2
1- ASIM ARAS ASTAN
2- CAFER TOSUNOGLU
10 YAŞ KIZLAR FİNAL
LARA ONURLU – GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 1/4
1-GİRNE UMUT YEREBAKAN
2- LARA ONURLU
10 YAŞ ERKEKLER FİNAL
ASIM ARAS ASTAN – RECEP YALOVALI 4/5 4/2 10/8
1- ASIM ARAS ASTAN
2- RECEP YALOVALI
14 YAŞ KIZLAR FİNAL
ELÇİN ÖZBİLEN – EKİN KARASU 6/3 4/6 6/0
1- ELÇİN ÖZBİLEN
2- EKİN KARASU
14 YAŞ ERKEKLER FİNAL
TURGAY VURAL HIDIROĞLU – AREN BAYBARS 7/6 7/6
1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
2- AREN BAYBARS
GMBTK ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 04-09 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 12-16 Yaş kategorilerindeki mücadeleler ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ ERKEKLER
TOPRAK BERKOL – BORA ERİN 6/7 2/6
KAYA HALKSEVEN – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 4/6
CEMAL KONUKLU – AKAY ALİ SAĞKANAT 2/6 6/4 5/7
DEHA HASAN ULUSOY- ENVER ADA GENÇEL 1/6 0/6
İBRAHİM CAN ARABACI – NOA DUCHATEAU 6/1 6/1