Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

GMBTK kortlarında gerçekleşen ERSOY BİRKAN 9-10-14 YAŞ ANI TURNUVASI final maçları ile sonuçlandı. 9-10-14 Yaş kategorilerinde gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Turnuvada oynanan final maçları ve alınan sonuçlar ile oluşan sıralamalar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR FİNAL

DENİZ ABDULLAHOĞLU – GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 2/4

1- GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU

2- DENİZ ABDULLAHOĞLU

9 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ASIM ARAS ASTAN – CAFER TOSUNOGLU 2/4 4/2 10/2

1- ASIM ARAS ASTAN

2- CAFER TOSUNOGLU

10 YAŞ KIZLAR FİNAL

LARA ONURLU – GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 1/4

1-GİRNE UMUT YEREBAKAN

2- LARA ONURLU

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

ASIM ARAS ASTAN – RECEP YALOVALI 4/5 4/2 10/8

1- ASIM ARAS ASTAN

2- RECEP YALOVALI

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

ELÇİN ÖZBİLEN – EKİN KARASU 6/3 4/6 6/0

1- ELÇİN ÖZBİLEN

2- EKİN KARASU

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

TURGAY VURAL HIDIROĞLU – AREN BAYBARS 7/6 7/6

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- AREN BAYBARS

GMBTK ERSOY BİRKAN ANI TURNUVASI 04-09 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 12-16 Yaş kategorilerindeki mücadeleler ile devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

12 YAŞ ERKEKLER

TOPRAK BERKOL – BORA ERİN 6/7 2/6

KAYA HALKSEVEN – BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 4/6

CEMAL KONUKLU – AKAY ALİ SAĞKANAT 2/6 6/4 5/7

DEHA HASAN ULUSOY- ENVER ADA GENÇEL 1/6 0/6

İBRAHİM CAN ARABACI – NOA DUCHATEAU 6/1 6/1