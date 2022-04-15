Erşan Kuneri dizisinin Netflix’te yayın tarihi açıklandı

Cem Yılmaz’ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz’ın Netflix Türkiye için çektiği Erşan Kuneri dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix, merakla beklenen dizinin yayın tarihini duyurdu.

Gora ile Arif V 216 filmlerinde seyirci karşısına çıkan Kuneri karakteri şimdi de dizi oluyor. Netflix’te yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi belli oldu.

Dizinin yayın tarihiyle ilgili yapılan paylaşımda, Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Dizi 13 Mayıs’ta sadece Netflix’te oynuyor” ifadeleri kullanıldı.

‘G.O.R.A.’ ile ‘Arif V 216’da yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri’nin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alacak dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

Cem Yılmaz’ın açıklamasına göre, kendisinin de yer aldığı dizide Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.