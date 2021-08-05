Dünya
Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti
Ermenistan güçleri, Nahçıvan, Gedebey ve Kelbecer’de görev yapan Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıkladı.
Nahçıvan’ın Sederek bölgesi ile Azerbaycan’ın Gedebey ve Kelbecer bölgelerindeki Azerbaycan mevzilerine dün öğle saatlerinde ateş açıldı.
Ateş açanların Ermenistan’ın Vedi, Basargeçer ve Çemberek bölgelerinde bulunan Ermeni güçleri olduğu ifade edildi.
Gece yarısına kadar ateş altına alınan mevzilerde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mevzilerdeki mevcut durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğunu duyurdu.