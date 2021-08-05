Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti

Nahçıvan’ın Sederek bölgesi ile Azerbaycan’ın Gedebey ve Kelbecer bölgelerindeki Azerbaycan mevzilerine dün öğle saatlerinde ateş açıldı.

Ateş açanların Ermenistan’ın Vedi, Basargeçer ve Çemberek bölgelerinde bulunan Ermeni güçleri olduğu ifade edildi.

Gece yarısına kadar ateş altına alınan mevzilerde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, mevzilerdeki mevcut durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğunu duyurdu.