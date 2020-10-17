Ermenistan saldırısında hayatını kaybeden siviller toprağa verildi

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın 2’nci büyük kenti Gence’de gece saatlerinde gerçekleştirildiği saldırıda hayatını kaybeden 13 sivilden 8’i toprağa verildi.

Eskerov ailesinin saldırıda hayatını kaybeden 5 ferdi, yakınları tarafından Gence’deki 4 nolu mezarlıkta Azerbaycan bayrağına sarılı şekilde toprağa verildi.

Baba Suluddin Eskerov, oğlu Bahtiyar Eskerov, eşi Sevil Eskerova, kızlar Nigar Eskerova ve henüz 10 aylık olan Narin Eskerova’nın enkaz altından cansız çıkarıldığı belirtildi.

Mezarlıkta bulunan Eskerov ailesinin yakınlarından Vugar Şerifov, AA, “Yarın Nigar Eskerova’nın doğum günüydü. 16 yaşına girecekti. Hazırlığı yapıldı ancak bugün defnedildi” dedi.

Füzenin müstakil evlerinin üzerine düştüğünü aktaran Şerifov, “Halen şoktayız, 1 kişi değil tam 5 kişi bir aileden bir anda yok oldu” diye konuştu.

Füzenin isabet ettiği evlerden birinde oturan ve saldırı sırasında uykuda olan Royal Şahnezerov, eşi Zuleyha Şahnezerova ve henüz 5 aylık bebekleri Medine enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Saldırıdan sadece 3 yaşındaki kız çocukları Hatice’nin sağ kurtulduğu belirtildi.