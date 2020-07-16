Kıbrıs

Erhürman: Siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz!

16 Temmuz 2020
Tufan Erhürman, CTP, koalisyon,

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya paylaşımında CTP’nin yeni bir koalisyon için görüşme yapıldığına dair iddiaları yanıtladı.

Erhürman paylaşımı şu şekilde:

“Gün içinde, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, içinde CTP’nin adının da anıldığı yeni bir koalisyon için görüşme yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı.

Böyle bir görüşme süreci içerisinde hiçbir biçimde yer almadığımızı açıkça belirtmek isterim. Daha önce defalarca söylediğimiz gibi, yönetme kabiliyetini ve halkın güvenini tamamen yitirdiği açık olsa da, ortada bir hükumet varken hükumet ortaklarından herhangi biriyle böyle bir konuyu konuşmayı siyasi etik açısından doğru bulmayız ve böyle bir şeyi asla yapmayız.

Birbirini görevini yapmamakla, hukuka aykırı davranmakla, güveni sarsmakla ve ortağını kandırmakla suçlayan iki ortak ortaklığa devam edip etmeyeceklerine kendileri karar versin. Halkımız sağlık ve ekonomi konularında endişe içindeyken sergilenmekten çekinilmeyen siyasi ayak oyunlarına adımızın karıştırılmasına asla izin vermeyiz!”


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