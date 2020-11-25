ERHÜRMAN MUTLAKA DESTEKLENMELİDİR…

CTP Parti Meclisi’nden yetki alan Tufan Erhürman’ın nasıl bir hükümet dizayn etmeye çalıştığı yaklaşık olarak ortaya çıkmaya başladı.

Erhürman’ın dizaynı bugüne kadar pek de alışık olmadığımız bir modele benziyor.

Öyle ya, bugüne kadar hükümet kurma görüşmeleri kıran kırana pazarlıklarla geçerdi. Bırakınız bakanlıkları, devlet daire ve kurumları da pazarlıklarda kilit rol oynardı.

Ve daha bir hafta öncesine kadar bakanlık pazarlığıyla kilitlenen görüşmelere tanık olmadık mı?

Bu kez farklı olacak galiba.

Erhürman’ın “prensipler” olarak bahsettiğini biz “ülkenin gerçekleri” olarak anlayabiliriz.

“Ülkenin gerçekleri” Kıbrıs Türkünün (toplumsal mücadele yılları hariç) yaşadığı en zor dönemdir.

Ülke ekonomisi büyük ölçüde durmuştur. Lokomotif sektörler turizm ve üniversiteler adeta faaliyetsizdirler.

Binlerce iş yeri ya kapısına kilit vurmuş, ya da faaliyetlerini durdurmuştur.

Binlerce emekçi işsiz kalmıştır.

Devlet gelirleri yüzde 30 oranında düşmüştür ve devlet bütçesinin 4 milyar TL açık vereceği öngörülmektedir.

Pandemi ile mücadelede kaynak yetersizliği nedeniyle zorluk yaşanmaktadır ve PCR testleri bile hibe olarak alınmaktadır.

Sağlığımız açısından bir güvence olan karantina sistemi parasızlık nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Ve tüm bunlar kadar önemli cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır darbe alan siyasi irademizin yenilenmesi sorunu ile karşı karşıyayız.

Yani iradenin sahibine başvurmak gerekiyor artık.

Şimdi erken genel seçime gitme zamanıdır.

***

Erhürman, kurulacak hükümetin erken seçim hükümeti olacağını söyleyerek başladı.

Doğru da yaptı.

UBP’nin hükümeti kurma denemelerinde ortaya çıktı ki UBP’nin başbakanlığında bir icraat hükümeti kurulması ve bu hükümetin 2022’deki normal seçimlere kadar gitmesi mümkün değildir.

Bu nedenle seçimi 1 yıl veya 6 ay erkene almak mümkündür.

Dolayısı ile Erhürman’ın ve Senin’in görüşme sonrasında dillendirdikleri 2021 sonbaharı veya biraz daha erkene seçim yapmak en mantıklısıdır.

Peşisıra kurulacak hükümetin teknokrat ağırlıklı ulusal uzlaşı hükümeti olması da mantıklıdır.

Yukarıda sıraladığımız sorunlar tek tek partilerin sorunu değildir.

Topyekün Kıbrıs Türkünün sorunlarıdır.

Bu sorunlardan halkı korumak için de yapılacaklar bellidir.

Siyasetin uzlaşma, siyasi partilerin de bir araya gelme zamanları da aslında böylesi zor zamanlardır.

Erhürman bunun yolunu açmaya çalışmaktadır ve bizce mutlaka desteklenmelidir.