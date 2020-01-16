Kıbrıs

Erhürman, Lefkoşa ve Mağusa bölgesi esnafını ziyaret etti

16 Ocak 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa ve Mağusa bölgesindeki esnafı ziyaret etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Özerlat Kahve ile Sırdaş Yatak’ı ziyaret eden Erhürman, Mağusa’da ise City Mall AVM içerisindeki dükkanları gezdi.

Erhürman, Özerlat Kahve’yi ziyaretinde kahve üretim tesisini içerisinde barındıran fabrikada da incelemelerde bulundu.

Burada kahvenin halka sunulmadan önce hangi aşamalardan geçtiğini yerinde inceleyen Tufan Erhürman, çalışanlarla sohbet etti.



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