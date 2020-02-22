Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda konjonktürel olarak şanslı bir dönemde olunduğunu söyledi.

Erhürman, “Hidrokarbon çözüm için fırsat kapısı olmalı” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle Tıp-İş ve bazı iş yerlerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan Erhürman, hükümetlerin kısa dönemli olduğu bir ülkede, istikrarın önem kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı makamının 5 yıllık istikrarlı görev süresi olduğunu söyleyen Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın 5 yıllık görev süresince değişen hükümetler arasında, projeler kapsamında köprü olabileceğini vurguladı.

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda konjonktürel olarak şanslı bir dönemde olduğunu söyleyerek, “Hidrokarbon çözüm için bir fırsat kapısı olmalı” dedi.

Hidrokarbondan verimli ve güvenli yararlanmak isteniyorsa, çözümün yolunun zorlanması gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bizim bu durumu doğru değerlendirmemiz ve treni kaçırmamamız lazım” şeklinde konuştu.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5’li konferansın toplanması gerektiğine de dikkat çekerek, bu konferansta Türkiye’nin çözüm yönünde bir irade sergilemesini arzuladıklarını belirtti.