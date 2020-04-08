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Erhürman: Bu dönemde eleştiri yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz

8 Nisan 2020

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman BRT’de katıldığı programda Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Erhürman, Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümete yardıma hazır oldukları yönündeki çağrılarının devam ettiğini belirterek, olağanüstü bir dönemden geçildiğini ve bunun kısa bir dönem olmadığının da bilinciyle birlikte hareket etmenin önemine işaret etti.

Erhürman, “Çok hassas bir dönem. Eleştiri yapmak yerine daha çok öneriler geliştirmeye çalışıyoruz. Aradıkları zaman hükümetteki arkadaşlara düşüncelerimizi söylüyoruz. Zaman zaman biz arıyoruz ve bu böyle olsa daha iyi olur mesajını iletiyoruz. O anlamda aramızda bir kopukluk yok.Ama hiçbir konuda yanlış yapılmıyor, herşey doğru gidiyor diye bir havada bana göre yok” dedi.

Kriz yönetimin birinci esasının kamuoyunun yürütülen sürece güvenebilmesi olduğunu söyleyen Erhürman, “kamuoyunun güvenebilmesi için düzenli, sürekli ve doğru bilgiyi tek merkezden alması gerekir. Ama maalesef hiçbir şekilde bunun karşılığını göremedik. Gittikçe daha fazla kurum daha fazla konsey, gittikçe daha süslü püslü basın açıklamaları yer alıyor.” ifadelerini kullandı.



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