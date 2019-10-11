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Erhürman: Bölgenin en yakın zamanda huzur ve barışa kavuşmasını temenni ederim

11 Ekim 2019

Ana Muhalefet, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen Barış Pınar Harekatı’nın en az kayıpla, güvenliğin sağlanması hedefine ulaşılarak bir an önce tamamlanmasını ve bölgenin en yakın zamanda huzur ve barışa kavuşmasını temenni etti.

Erhürman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,  “Bizleri çok üzen ve aralarında çocukların da bulunduğu kayıp ve yaralı haberleri geliyor. Kayıplarımıza rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilerim” dedi.

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