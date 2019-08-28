Kıbrıs

Erhürman: “Akçay’da muhtarlık çok güzel işlere imza atıyor”

28 Ağustos 2019

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Akçay köyü Muhtarı Uğur Dereliköylü’nün daveti üzerine dün Akçay’a giderek köydeki yenilikleri yerinde gözlemledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman’a ziyaretinde, Güzelyurt milletvekili Armağan Candan ile Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

İlk olarak Akçay Muhtarlık binasına giden Erhürman, Uğur Dereliköylü ile sırasıyla Süt Alım Merkezi, köy içerisine yerleştirilen sokak kütüphaneleri, Akçay Sağlık Ocağı, Sosyal Etkinlik Merkezi ve köy kahvelerini dolaştı.

Akçay köyünde yapılan yenilikleri yerinde inceleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü’nün çok güzel işlere imza attığını dile getirdi. Erhürman, ziyaretin sonunda Akçay Muhtarlığı’na sokak kütüphaneleri için kitap armağan etti. Akçay Muhtarı Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay ziyaretinin çok önemli ve sevindirici olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: “DERELİKÖYLÜ VE EKİBİ AKÇAY’DA GÜZEL BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Ziyaret esnasında konuşma yapan Erhürman, Akçay Muhtarı Dereliköylü ve ekibinin kıt kaynaklarla Akçay’da çok güzel işlere imza attığını söyleyerek, köyde gerçekleştirilen yeniliklerden ve ileriye dönük projelerden etkilenmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Muhtarlıkların elindeki olanakların son derece sınırlı olduğunu söyleyen Erhürman, buna rağmen Dereliköylü ve ekibinin kısa zamanda köyde gözle görülür bir dönüşüm başlattığını, köylülerin de bu konuda son derece istekli olduğunu gözlemlediğini, bunların çok güzel gelişmeler olduğunu söyledi. Köyde kamusal bilincin, köylülük bilincinin hakim olduğunu söyleyen Erhürman, Muhtar Dereliköylü ve ekibini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

DERELİKÖYLÜ: “KÖYLERİMİZ UNUTULMASIN”

Ziyaret esnasında konuşma yapan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Erhürman’ın Akçay’da yapılan yenilikleri yerinde görmesinin kendileri için çok sevindirici olduğunu söyledi. Köye birçok yeni yapıt kazandırdıklarını dile getiren Dereliköylü, bu yapıtların herkes tarafından ziyaret edilebileceğini kaydetti. Köylerin unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Dereliköylü, Erhürman’a Akçay’a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.

Etiketler

İlgili Makaleler

Gül: “Maraş bölgesi KKTC toprağıdır”

28 Ağustos 2019

Atakan, Ankara’da Turhan’la görüştü

28 Ağustos 2019

Hak-Sen ülkedeki suç faillerinin profilinin iyi incelenmesi gerektiğini vurguladı

28 Ağustos 2019

Akıncı, pazar günü Lute ile görüşüyor

28 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı