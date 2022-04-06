Erenköy’de “Bereketçi Ormanı Fidan Dikim Töreni” yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü bu topraklarda direnirken, 1964’te Erenköy’de verilen mücadelenin çok önemli olduğunu belirterek, burayı hiçbir zaman unutmamak, tarihini gençlere yeni nesillere iyi anlatmak gerektiğini kaydetti.

Bereketçileri rahmetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda barış, huzur, esenlik, güvenlik içinde yaşıyorsak bütün bunları o insanlara borçluyuz” dedi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Başsavcı Sarper Altıncık, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy mücahitleri ve öğrenciler katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı konuşmada, bugün bu anlamlı törende bulunmaktan memnuniyetini ifade ederek, geçen yıl 1571 fidanın dikilmesi için Erenköy’de olduklarını belirtti. Bu yıl “Bereketçi Ormanı” diye adlandırılan bir başka fidan dikimi için Erenköy’de olduklarını ifade eden Tatar, bu güzel coğrafyanın ileriye taşınması için yapılan çalışmaları selamladı.

Emeği geçenleri kutlayan Tatar, burada olağanüstü çaba ve gayret olduğunun altını çizdi. Erenköy’ün sahiplenilmesi, ağaçlandırılması, yeşillendirilmesinin önemini belirten Tatar, KKTC egemenliğinde olan Erenköy’ün gençlere ve gelecek nesillere taşınması ve Erenköy’de verilen mücadelenin önemine dikkat çekti.

“ÇANAKKALE SAVAŞLARINA BENZER BİR MÜCADELE BURADA VERİLDİ”

Çanakkale savaşlarına benzer bir mücadelenin burada verildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 18 Mart’ta yıl dönümü kutlanan Çanakkale Zaferi’ne değindi. Erenköy isminin, Çanakkale bölgesindeki Erenköy yerleşim yerinden adlandırıldığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk tarihinde Çanakkale Zaferi’ne benzer bir tarih olan Erenköy’ün milli mücadele tarihindeki önemi ve anlamını belirtti.

Erenköy’de zafer kazanılmasaydı yenilginin Kıbrıs Türk halkının moralini bozacağını dile getiren Tatar, “1964’ten 1974’lere kadar burada direnemeyecektik” dedi.

Şehit düşenlere rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, sadece burada 13 şehit olduğunu ifade ederek, Süleyman Uluçamgil’in kabrinin Lefke’de olduğunun söylendiğini onlar için de burada anıt mezarların yapılmasının bir beklenti olduğunu kaydetti.

GKK’nın yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle her çarşamba öğrencilerin Erenköy’e getirilerek, tarihin anlatılmasının önemini dile getiren Tatar, bu nedenle GKK ve Erenköy Mücahitler Derneği yetkililerini kutladı.

Erenköy’ün gençlik kampı olarak kullanılması için de bazı projeler olduğunu öğrendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çevrenin daha da yeşillendirilmesi için TC Orman Dairesi yetkililerinin KKTC Orman Dairesi ile birlikte yürüttüğü proje olduğunu söyledi.

“1964’TE BURADA VERİLEN MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Kıbrıs Türkü bu topraklarda direnirken, 1964’te burada verilen mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Tatar, burayı hiçbir zaman unutmamak, tarihini gençlere yeni nesillere iyi anlatmak ve bu bölgeyi sahiplenerek, egemenliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Bu tür faaliyetlerle yaşamın burada da sürmekte olduğunun, bu algıyı yerleştirmekte büyük yarar olduğunu dile getiren Tatar, buranın yeşillendirilmesi için yapılan tüm çalışmaları selamladı.

“ÖNEMLİ OLAN KKTC’NİN GÜÇLENDİRİLMESİ”

Önemli olanın KKTC’nin güçlendirilmesi olduğunun altını çizen Tatar, pandemi ve Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan sıkıntıların yakın bir gelecekte geride kalacağına inanç belirtti.

“Önemli olan egemenliğimizdir, devletimizdir, yürütülen yeni siyasettir” vurgusu yapan Tatar, yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet siyasetine dayalı olarak Kıbrıs Türkü’nün varlığının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Federal temelde bir anlaşmanın, sıfır asker sıfır garanti, Türkiye’nin buradan çekilmesinin, Doğu Akdeniz’de verilen büyük mücadeleye büyük bir ihanet olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bundan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmemesini temenni etti.

“ASKERİN VARLIĞI YEGANE TEMİNAT”

Türkiye’nin garantörlüğü, askerin varlığının Kıbrıs Türkü’nün gelecekte barış, huzur ve güvenlik içinde yaşaması için yegane teminat olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs meselesinin hala dünyanın gündeminde olması nedeniyle bunları hatırlamakta fayda olduğunu söyledi.

Yeni siyasetin Türkiye’nin tam desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, dünyanın bunu takdir ettiği düşüncesini paylaştı. Tatar, Ukrayna savaşında yaşananlar ve Ukrayna’yı yalnız bırakan batılı, emperyalist güçlere işaret etti.

“Biz geleceğimizi asla riske atmayacağız” diyen Tatar, yeni siyasetin kökleşmesi, daha da benimsenmesinin en büyük temennisi ve dileği olduğunu kaydetti.

Emeği geçenlere tekrar teşekkür eden Tatar, tüm bereketçileri rahmetle anarak, “O yürekleri insanların manevi huzurunda eğiliyorum” diyerek, o dönemde yapılanların büyük cesaret, yürek ve kahramanlık istediğini vurguladı.

“Bunları yeni nesillere anlatmak bizlerin görevidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu topraklarda barış, huzur, esenlik, güvenlik içinde yaşıyorsak bütün bunları o insanlara borçluyuz” dedi.

Şehitleri rahmetle anan Tatar, gazilere de şükranlarını sundu.

TOPALOĞLU

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da konuşmasında, Mehmetçik ve mücahitlerin omuz omuza bu yıl da ağaçlandırma planları kapsamında adada tüm birliklerde fidan dikimi yaptığını belirtti. Topaloğlu, burada unutulmaması gereken esas konunun fidanları dikmekten çok fidanların korunması ve bakımı olduğunu kaydetti.

“BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ OLMALIDIR”

Topaloğlu, ağaç dikmenin ve bakımının emir verildiği için yapılması gereken zorunluluktan çok dikilen her fidanın KKTC’nin güzelliğine ve zenginliğine değer katacağı, vatanı yeşillendireceği ve gelecek nesillere daha temiz yaşanabilir çevre bırakacağı bilinciyle yapılması gereken bir vatandaşlık görevi olması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl Kıbrıs’ın fethinin 450’nci yılında dikilen 1571 fidanın büyüdüğünü dile getiren Zorlu Topaloğlu, fetihle Türk egemenliğine giren Kıbrıs adasının 1914 yılında İngilizlerin ilhakına kadar barış ve huzur içinde var olduğunu söyledi.

Bu tarihten sonra İngiliz ve Rumların çatışmaları, Rumların adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla Enosis planını uygulaması, Kıbrıs Türk halkını yok etme çalışmaları başladığını hatırlatan Topaloğlu, yapılan tüm baskı, zulüm ve işkencelere rağmen vatanını terk etmeyerek, mücahit Kıbrıs Türkü’nün Erenköy’de varoluş destanı yarattığını belirtti.

1958 yılında bereketçilerin zorluklar içinde Kıbrıs Türkü’ne ilk can suyunu verdiğini dile getiren Topaloğlu, okullarına ara vererek, vatan sevgisiyle Erenköy’e gelen üniversitelilerin birlik ve dayanışmanın en büyük örneğini gösterdiğini belirtti.

Sürekli barışın sağlanmasından yana olan Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğü ve güvenliğinin sağlandığı 1974’ten yılından bugüne 48 yıldır kısıtlama ve ambargolara rağmen barış içerisinde yaşadığını vurgulayan Topaloğlu, Kıbrıs Türkü barış isterken Rum tarafında papazların bile birer asker gibi silahlı eğitim vererek, son günlerde barış değil savaş çığırtkanlığı yapmaya devam ettiğini söyledi.

Milli mücadele esnasında Kıbrıs Türkü’nün Anadolu’ya açılan kapısı olan Erenköy’e Bereketçi Ormanı’na dikilecek fidanların vatana nefes aldıracağını dile getiren Topaloğlu, fidanların Erenköy’e sahip çıkmak için dikileceğini kaydetti.

Fidanların, şehitlerin kanlarıyla sulanan bu toprakların daima korunacağının birer nişanesi olacağını vurgulayan Topaloğlu, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andı.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.

Törende, orman ve ağaç sevgisi üzerine yazılan şiir ve ağaçlandırma yemini de okundu.

TÖRENDE 1080 ADET FİDAN DİKİLDİ

Anı fotoğrafının da çekildiği törende, çam, selvi, zakkum, badem ve incir olmak üzere 1080 adet fidan dikildi.

CUMHURBAŞKANI TATAR ERENKÖY ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tatar, fidan dikimi töreni öncesinde Erenköy Şehitliği’ni de ziyaret etti. Burada dua okunarak, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.