Erdoğan ve Putin uçakları inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova’ya gitti.

Erdoğan ve Putin’le Jukovski Uluslararası Havaalanı’nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nın açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı’nın tamamen faaliyete geçmesiyle 200 milyon yolcuyu ağararlayacaklarını belirterek, “Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de yaptığı açıklamada “Rusya’nın havacılık uzay alanındaki başarılarının, özellikle Türk misafirlerimiz olmak üzere bütün ortaklarımızın ilgisini çekeceğinden eminim. Bu da karşılıklı iş birliğimiz için yeni ufuklar açacak” dedi.