Erdoğan: Türkiye’yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz

Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy- Akyazı etabı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Bugün hizmete açtığımız kısmın uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların uzunluğu ise 398,4 kilometreyi buldu. Kuzey Marmara Otoyolu’nun etap etap bugüne kadar devam eden açılışlarında son bir bölüm daha kaldı. İnşallah son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız.

Bugün açılışını yaptığımız bölümün maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul’un her iki istikametinde de araç trafiğinde rahatlama sağlayacaktır. İstanbul- İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu ile kurulan bağlantılar sayesinde vatandaşlarımız için hızlı ve konforlu ulaşım alternatifleri sunuyoruz.

“ÜLKEMİZE ESER KAZANDIRMAKTAN DAHA BÜYÜK BİR ŞEREF YOK”

Üretim ve ticaret gücü ile Türkiye’nin kalbi konumundaki Marmara Bölgemizin geleceğini şekillendirecek bu yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, şeref olmadığına inanıyorum. Bu tür açılış programlarına iştirak etmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum.

“ULAŞIM YATIRIMLARI İÇİN 880 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK KULLANDIK”

Kara, hava, demir ve deniz yolları ile ulaşım kalkınmanın temel altyapılarının başında gelir. Türkiye uzun bir süre diğer altyapılar ile birlikte ulaşım konusundaki eksikliklerinin sıkıntılarını yaşamıştır. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu ise ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık. Demir yolarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara- Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Demir yolu ağımızı sıfırdan yapmış gibi modernize ettik. Havayolunda 24 olan mevcuda 30 yeni havalimanı ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

“SİZLERİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Güçlendikçe önümüzdeki engelleri daha kolay aşar hale geldik. İçeride ve dışarıda yılların alışkanlıklarını değiştirmek kolay olmuyor. Ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla çekinmeyecek bir ülke olduğunu kabullendirmekte kararlıyız. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum; sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere oluşturana kadar durmayacağız.

“ESER, HİZMET VE PROJE KONUSUNDA HERKESLE REKABETE HAZIRIZ”

Biz eser, hizmet ve proje konusunda herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin, ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz. Biz, insanımıza hizmet etmenin heyecanını, özellikle yaşarken en çok üzüldüğümüz konu birilerinin ülkenin felaketinden medet uman bir psikolojiyle hareket etmesidir. İhracat trenimiz rutin gümrük işlemleri için Halkalı’ya geliyor. Treni Halkalı’da gören birileri hemen ortalığı ayağa kaldırıyor, olmadık şeyleri sosyal medyaya sürdüler. Bakanlığa sorsalar öğrenecekleri basit bir konuyu çamur atmak için kullandılar. Türkiye’nin kıtalararası ticarette ana kavşaklardan biri olması büyük bir başarıdır. Böylesi bir başarı karşısında üzüntüsünü dahi gizleme gereği duymayan zihniyetin bu ülke ile bağı kopmuş demektir.

“2023 CUMHUR İTTİFAKI’NIN YENİ BİR ZAFER YILI OLACAK”

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Dün TBMM’de 2021 bütçemiz kabul edildi. Bu vesileyle komisyondan genel kurula kadar her aşamasında bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum.

Adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütü ile iç içe olanlara sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023’e alnımızın akıyla ulaşacağız.

Malum, Gaziantep’de malesef özel sektöre ait bir hastanede bir tüp patlaması sonucunda 9 can kaybımız oldu. Allah’tan bu vatandaşlarıma bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felakatlerden muhafaza etsin diyorum.”