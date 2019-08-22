Erdoğan, teyze oğlunu yeniden Danıştay üyesi yaptı

Danıştay üyesiyken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen İbrahim Er, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından kalan süresini tamamlamak üzere yeniden Danıştay üyeliğine seçildi.

Er’in, yeniden Danıştay üyeliğine seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 2011’de 12 yıllığına Danıştay üyeliğine seçilen, 2018’de Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Er, kalan süresini tamamlamak üzere tekrar Danıştay üyeliğine seçilmiş oldu. Er, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teyzesinin oğlu.

(AA)