Erdoğan: Mesajı anlayamayanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklaması şu şekilde:

“KKTC hükümeti bir süre önce Kapalı Maraş’ın sahil şeridini halka açtı. Bu cesur adımı biz de destekliyoruz. Kullanıma açılan bölgenin yollarını 15 gün gibi kısa bir sürede asfaltladık.

Maraş’ta gerçekleştirdiğimiz program, bölgenin hızla canlanmasını sağlayacak adımlar konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlayamayanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir. Her konuda olduğu gibi sağlık, özellikle son dönemde salgın hususunda da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kısa sürede inşaatını tamamladığımız 100 yataklı Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nin de açılışını yaptık. Ayrıca Kıbrıs’a 500 yataklı bir hastanenin inşaası için de hazırlıklara başladık.

Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından Ankara’yı ziyaret etmişti, böylece iade-i ziyaretimizi de gerçekleştirmiş olduk. Gayet başarılı geçen bu programla Türkiye ile KKTC’yi birbirinden ayırmak isteyenlere en güzel cevabı verdiğimize inanıyorum. Rum-Yunan ikilisinin uzlaşmaz tavırları sebebiyle, yeni bir gelecek inşası için hep beraber kolları sıvıyoruz. KKTC gerçeğini, bölgede ve tüm dünyada kabul ettirecek bir döneme girdiğimize inanıyorum. Ziyaretimizde gösterdikleri samimim teveccüh için Kıbrıslı kardeşlerimize şükranlarımı tekrarlıyorum.” dedi.