Erdoğan: Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Aliyev kardeşimle telefonda görüştüm. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar.

– Türkiye bir yanda bölgesinde ve dünyadaki değişimin tam ortasında yer aldığı mücadeleyi sürdürüyor, bir yandan kalkınmayı sürdürüyor.

– Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın nedeni asırlardır gasp edilen haklarımıza sahip çıkma mücadelemizdir. Kimsenin toprağında gözümüz yok.

– Bu Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlar ile derdi ne? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan’la uğraşıyor.

– Güya özgürlüğün, laikliğin kalesi Fransa’da peygamberimizle ilgili karikatürlerin binalarda yansıtılması İslam düşmanlığıdır. Avrupa’daki her İslam düşmanlığının aynı zamanda Türk düşmanlığı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

– (Berlin’de camiye polis baskını) Avrupa’daki bağnaz zihniyeti zaten görmüştük. Ama bu baskınlarla Avrupa faşizmi zirveye çıkmıştır. Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle kendi sonu hazırlıyor. Bu hastalık tüm Avrupa’yı içten çökertecektir.