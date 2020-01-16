Erdoğan: Libya’ya askerimizi gönderiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermeye başladığını söyledi.

Erdoğan, Beştepe’de “2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Libya ile imzalanan mutabakata ilişkin, “Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020’de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması, 19 Ocak’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek Libya Konferansı’nın sadece birkaç gün öncesine denk geldi.

“Akdeniz’de ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu hayata geçirmeye çalıştılar. Önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ardından da Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu bozduk.” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı imzaladık. Türkiye ve Libya kıyıları arasında kalan bölgelerde her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020’de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. Ruhsatlandırma çalışmalarının ardından ilk olarak Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bölgede sismik çalışmalar yürütecek. Libya’daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye’nin güvenliğinin sınırları dışında başladığının bilinciyle, siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askeri tüm imkanlarımızı güneyimizdeki coğrafyanın istikrarı için seferber etmeyi sürdüreceğiz. Parlamentomuza bunu getirmek suretiyle parlamentomuzdan da geçirdik.”