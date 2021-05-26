Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

“Kimin suç örgütleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor” diyen Erdoğan, “Türkiye’ye her alanda ağır maliyetleri olan 1990’lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleriyle sona ermiştir. Halkımız Ak Parti’yi iktidara getirerek yeni bir dönem açmıştır” ifadesini kullandı.

Erdoğan, konuşmasında organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker’in videoları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik suçlamalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Terör örgütleriyle mücadelede olduğu gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Hedefin büyük ve güçlü Türkiye inşası olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedef alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar şahsımız ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden yapılan herhangi bir saldırıya nasıl Evelallah demediysek bundan sonra da demeyeceğiz. Bay Kemal, Bayan Meral, size buradan ekmek çıkmaz, Suç örgütü mensuplarını nereye kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz, yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış, başsavcılıklar da gerekli tahkikatlarına başlamıştır. Tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğundan kimsenin şüphesi olmasın.”

Seçim mesajı

Erdoğan, erken seçim çağrılarına da yanıt vererek seçimlerin 2023’te düzenleneceğini söyledi.