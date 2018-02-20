Erdoğan: Çocuk istismarı konusunda en ağır müeyyideler neyse alınacaktır

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Erdoğan, “Adım attığmız her yerin güvenli olarak kalması bizim için çok önemli. Sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir” dedi.

Çocuklara cinsel istismarla ilgili yasal düzenleme için hazırlık yapıldığını belirten Erdoğan, “Caydırıcı olması bakımından en ağır müeyyideler için adımlar atılacaktır. En kısa sürede bu meseleyi çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.