Erdoğan: Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyeceğiz - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetTürkiye

Erdoğan: Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyeceğiz

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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AKP Genel Başkanı ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasında seçim tarihi için 14 Mayıs’a işaret etti ve şöyle konuştu: “Rahmetli Menderes, 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletin’ demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023’te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına, kifayetsizlere ‘yeter’ diyecektir.”


 

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Tags:AKP Genel BaşkanıTayyip ErdoğanTC cumhurbaşkanı
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