Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’ın konuşması şöyle:

AB’nin dün yapmış olduğu zirve, aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi. Talepleri haklı değildi. Talepleri aslında Türkiye’nin haklılığını ortaya koyan bir sürecin tam aksine idi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, bizim bütün bunlar karşısındaki olumlu tavırlarımız, bunların beklediklerini boşa çıkardı. Aslında Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamalar, bu sürece yönelik bunların yanlışlarını ortaya koyması bakımından çok çok önemliydi. Sağolsun, AB üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar. Mart 2021’de yapılacak olan zirvede yeni bir hazırlığın yapılması gibi orada bu işin müzakere edilmesi gibi bir beklenti var. Oradan da herhangi bir şey çıkması mümkün değil. Türkiye için haklı olan bir süreç var. Zira şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye’ye vermeleri gereken birçok haklar var. Vize serbestisinden tutun gümrük muafiyetine varıncaya kadar… Onun için başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, liderler noktasında da görüşmelerimizi yapmak suretiyle temenni ederim ki bu süreci adil bir şekilde tamamlarız.

“Azerbaycan’la Türkiye’nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB içindeki aklıselim ülkeler oyunu boşa çıkardı

Azerbaycan bizler için bildiğiniz gibi kardeş bir ülke. Ermenistan’ın 30 yıllık süreç içerisinde işgal etmiş olduğu Azerbaycan topraklarında Azeri kardeşlerimiz bir işgalin altındaydı. Bu işgal süreci içerisinde çok sabrettiler. Bu işgal noktasında MINSK üçlüsü maalesef bekleneni vermedi ve burada adil bir netice elde edilemedi. Bu süreci bizler de takip ettik. Dün Azeri kardeşlerimizin heyecanı çok ama çok çok farklıydı. Gerek Azerbaycan lideri İlham Aliyev kardeşim, değerli eşleri, eşim ve şahsım, tüm heyetimiz orada hakikaten Azerbaycan’la Türkiye’nin kucaklaşmasının da en güzel örneklerini verdik. Ve bundan sonraki süreçte de birlikte atacağımız adımları yapmış olduğumuz anlaşmalarla da teyit ettik. Bundan sonra da bu süreci kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.