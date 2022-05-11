Erdoğan: 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye başladı
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.
Partililere seslenen Erdoğan, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, “Önümüzdeki bir yıllık süreyi en güzel şekilde değerlendirip 16. seçim zaferimize hep birlikte ulaşacağız” dedi.
“Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlayacağımız bir dönemin eşiğindeyiz” diyen Erdoğan, “Bu seçim AK Parti için, Tayyip Erdoğan için değil Türkiye için önemlidir. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi 2023’te yapılacak tercihe bağlıdır” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu’na tepki
Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, “Dün Meclis’te ‘Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM’de hiç gündeme getirdi mi?’ diye soruyor. Eline dizine sorsun. Defeatle.. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. ‘Tayyip Erdoğan, bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı’ diyor. Müzakere yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki” dedi.
Eleştirilerine devam eden Erdoğan şöyle devam etti:
Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Kendisinin ülkenin ve milletin herhangi bir meselesi hakkında dişe dokunur bir teklifine rastlamadık. Pek çok terör örgütünün maşalığını yaptığının şahidiyiz. ‘Kavga etmeye gelirim’, ‘Ya bana katılın ya önümden çekilin’ meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette meydan okuma vardır. Bunların sözlerine güven olmaz. Bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar.
“6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye başladı”
6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı.Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine bakıyoruz, çıkan manzara şu: Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Şimdi vitrin için bazı siparişler veriyorlar ve bu siparişleri vitrinlerde sergiliyorlar. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor” ifadelerini kullandı.
Erdoğan şöyle devam etti:
Ülkemizde muhacir olarak bulunan insanları ne Bay Kemal’in, ne yandaşlarının dedikleriyle bu görevde olduğumuz sürece bu ülkeden asla geri itmeyiz, ötelemeyiz. ‘Ölümden ölüm beğen’ diyenlerin kovduğu, bize sığınan kardeşlerimize kapılarımızı nasıl açtıysak bundan sonra da aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Bu kardeşlerimizden kendi tasarruflarıyla, insiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğunda zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz onları asla silahla, silah sayayarak düşmana teslim etmeyiz Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz. Bunu öğrenen, bunu bilen, bunu duyan Suriyeli, Afgan hepsi bir gönül huzuru içine giriyor. Onların ülkelerinden kaçışları hepsi sadece bir sığınmadır. Bizler bu muhacir kardeşlerimize ensar görevini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.