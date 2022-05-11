Erdoğan: 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye başladı

Kılıçdaroğlu’na tepki

Erdoğan konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunarak, “Dün Meclis’te ‘Tayyip Erdoğan, Suriye meselesini BM’de hiç gündeme getirdi mi?’ diye soruyor. Eline dizine sorsun. Defeatle.. Bu zat hiçbir BM toplantısını takip etmemiş. ‘Tayyip Erdoğan, bu meseleyi Avrupalılarla hiç konuşmadı’ diyor. Müzakere yürüttüğümüzden muhakkak haberi yok. Gerçi bu adamın neyden haberi var ki” dedi.

Eleştirilerine devam eden Erdoğan şöyle devam etti:

Sürekli örnek verdiği bürokratik kariyeri ülkemizin en büyük utanç sayfalarından biridir. Kendisinin ülkenin ve milletin herhangi bir meselesi hakkında dişe dokunur bir teklifine rastlamadık. Pek çok terör örgütünün maşalığını yaptığının şahidiyiz. ‘Kavga etmeye gelirim’, ‘Ya bana katılın ya önümden çekilin’ meydan okumasını ben farklı bir yere koyuyorum. Siyasette meydan okuma vardır. Bunların sözlerine güven olmaz. Bizim bu işlerle alakamız yok derler, tehdit oluştururlar.

“6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye başladı”

6 muhalefet partisinin bir araya gelmesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, “Masa diye kurdukları 6 benzemez ittifakı daha seçimleri bile görmeden zangır zangır titremeye, sağından solundan dökülmeye başladı.Muhalefet diye ortada salınanların ne dediklerine bakıyoruz, çıkan manzara şu: Kimi çıkıyor ülkemizin iftihar meselesi eserlerine sataşıyor. Bunlar cambaz. Sürekli kılık kıyafetle savaşmışlardır. Şimdi vitrin için bazı siparişler veriyorlar ve bu siparişleri vitrinlerde sergiliyorlar. Kimi çıkıyor sığınmacı düşmanlığı üzerinden nefret suçları işliyor. Kimi gizleyemediği kibriyle herkesi ötekileştiriyor, herkese parmak sallıyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: