EkonomiTürkiye

Erdoğan: 3. sondaj gemimiz de Doğu Akdeniz’de sondaja başlayacak

19 Şubat 2020
Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’nda Doğu Akdeniz’deki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 3’üncü sondaj gemisini aldığını müjdeleyen Erdoğan, üçüncü sondaj gemisinin de bu yıl içinde sondaja başlamasının planlandığını söyledi.

Erdoğan, “Fatih ve Yavuz’un ardından, üçüncü sondaj gemimizi de aldık. 11 bin 400 metre derinliğe kadar inebilen altıncı nesil bir ultra deniz sondaj gemisidir. Mart ayında ülkemize ulaşacak gemimizin, geliştirme ve test işlemlerinin ardından bu yıl içinde sondaja başlamasını planlıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Akdeniz’deki kararlı duruşunun kabullenilmeye başlandığını da vurguladı. Erdoğan konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Akdeniz’de, Libya ile yaptığımız anlaşmanın ardından ülkemiz lehine değişen dengeleri giderek güçlendiriyoruz. AB’nin Libya ile ilgili herhangi bir karar alma yetkisi yoktur. AB durumdan vazife çıkarmanın gayreti içerisinde. Böyle bir yetkin yok. Ne kara, ne deniz… Bu konuda sergilediğimiz kararlı duruş sayesinde, Akdeniz’de ilan ettiğimiz statü, Yunanistan başta olmak üzere, konuya müdahil ülkeler tarafından yavaş yavaş kabullenilmeye başlandı.”




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