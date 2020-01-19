Ercan’dan 15 bin dolarla çıkmak istedi, hakkında yasal işlem yapıldı

Ercan’dan 15 bin dolarla çıkış yapmak isteyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün akşam Ercan Havalimanı’nda H.D.(E-40) 15 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Para ve Kambiyo Yasası’na göre, 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yurt dışına çıkarılamıyor.