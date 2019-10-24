Kıbrıs

Ercan’da bir kişi hakkında yasal işlem

24 Ekim 2019
Ercan Havalimanı

Ercan Hava Limanı’nda dün saat 12.00 sıralarında 15 bin dolarla çıkış yapmak isteyen şahsa yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“23.10.2019 tarihinde, saat 12.00 sıralarında, Ercan Hava Limanında, S.M.T. (E-67), tasarrufunda 10,000 euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 15.000 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”

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