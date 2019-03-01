Ercan’da 59 karton gümrüksüz sigara

Gümrük yasasına aykırı hareket etmekten 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ercan Havalimanı’nda dün polis tarafından yapılan kontrolde, KKTC’den çıkış yapmak üzere bekleyen K.M.E.(E-25) ve E.Y.E.’nin(E-53) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 59 karton sigara tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“28.02.2019 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Ercan Devlet Havalimanın polis tarafından yapılan kontrolde, KKTC’den çıkış yapmak üzere bekleyen K.M.E.(E-25) ve E.Y.E.(E-53)’nin tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 59 karton sigara tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.”