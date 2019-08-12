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Epstein’in ölümü tartışma yarattı

13 Ağustos 2019

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’ın çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunması tartışmalara yol açtı. Birçok siyasetçi cevaplanması gereken sorular olduğuna dikkat çekti.

Komplo teorilerine destek verenler arasında ABD Başkanı Donald Trump da var. Trump, “Epstein, Bill Clinton hakkında bilgi sahibiydi ve şu an ölü” diye yazan ABD’li komedyen Terrence Williams’ın tweetini paylaştı.

Demokrat Partili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, “Birçoğumuzun bilmek istediği şu: Epstein ne biliyordu?” ifadelerini kullandı. De Blasio, “Kaç milyoner ve milyarder daha bu yasa dışı eylemlerin bir parçasıydı?” diye sordu.

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de, “Cevaplara ihtiyacımız var. Hem de çok fazla cevaba” dedi. Amerikan Soruşturma Bürosu FBI, Eipstein’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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