Enerji şirketlerinin emisyon salınımı konusunda pasif kaldığını gösteriyor

Yapılan son araştırmaya göre dünyanın büyük enerji şirketlerinin çoğu, emisyon salınımı konusunda yeterince çaba sarf etmiyor. Araştırmada yer alanlara göre dünyadaki en büyük 132 enerji şirketinin yalnızca 13’ü, sera gazı emisyonlarını sıfıra düşürme taahhüdünde bulundu.

Bugün yayınlanan araştırma sonuçlarına göre dünyadaki kömür, elektrik, petrol ve gaz alanında hizmet veren 132 büyük şirketin yalnızca 13’ü, sera gazı emisyonlarını net sıfıra düşürme taahhüdünde bulundu.

Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu’ndaki Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü ile Oxford Martin Okulu ortaklığında yayınlanan araştırma raporları; enerji sektörünün, 2015 Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmadaki ilerleme eksikliğini ortaya koyuyor.

Şirketlerin çoğu, en az bir ana faaliyetindeki emisyon salınımını sıfıra düşürmek için 2050’yi işaret ediyor:

Dünyanın önde gelen 20 kömür şirketi, 62 elektrik şirketi ve 50 petrol ve gaz şirketinin kamuya yaptığı açıklamaları da değerlendiren araştırmaya göre üç kömür madenciliği şirketinin (BHP Billington, Exxaro Resources ve South32), dokuz elektrik şirketinin (CEZ, EDF, Endesa, Enel, E.On, Iberdrola, National Grid, Ørsted ve XCEL Energy) ve bir petrol ve gaz üreticisinin, ana faaliyetlerinden en az birinde net emisyon salınımını sıfıra düşürmek için bir tarih belirlediği ortaya çıktı.

Bu 13 firmadan 9’u, net sıfır emisyon salınımı elde etmek için 2050 yılını, 4’ü ise 2025 veya 2030 yıllarını belirledi. Bu noktada şirketlerin taahhütlerinin kapsamı da değişkenlik gösteriyor. 13 şirketin tamamı, net sıfır doğrudan emisyona ulaşmayı taahhüt ederken şirketlerden yalnızca üçü dolaylı emisyonları ortadan kaldırmak için söz verdi.

Şirketler, yeterince ilerleme kaydedemedi:

Araştırma kapsamında yer alan diğer bilgilere göre şirketlerin yarısından fazlası (%54), Paris Anlaşması’nda belirlenen küresel sıcaklık artışını 1,5 °C’de sınırlandırma çabalarını sürdürme hedeflerini açıkça kabul etse de beş şirketten yalnızca ikisi (%39), bu hedefe verdiği desteği belirtti.

İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi’nin verilerine göre enerji arzı ve kullanımı, 2013 yılındaki küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %72’sini oluşturuyordu. Yapılan araştırmalara göre dünyanın en büyük enerji şirketlerinin çoğu, aradan geçen 4 yılın ardından bu konuda yeterince ilerleme kaydedemedi.