Endonezya’daki heyelanda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları durdu

Endonezya’nın Brebes bölgesindeki heyelanda kaybolan 7 kişiyi arama çalışmalarının durduğu bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Brebes bölgesinde meydana gelen heyelanda bir haftalık çalışmanın ardından halen bulunamayan kayıp 7 kişinin cesetlerinin çürümeye başlamış olma ihtimalinin bölgedeki ekibe sağlık riski oluşturması nedeniyle aramayı durduklarını açıkladı.

BNPB, heyelanda 20 metrelik bir toprak yığınının oluşmasının yanı sıra olumsuz hava koşulları ve arazi yapısı gibi etkenlerin de arama kurtarma çalışmalarını uzamasına neden olduğunu duyurdu.

Brebes bölgesinde geçen hafta cuma günü bir pirinç tarlasında meydana gelen heyelanda aramalar sonucu toprak altında kalan 18 tarım işçisinden 11’inin cesetlerine ulaşılmıştı.

Yetkililer, bölgede yağışlara bağlı heyelan riski nedeniyle yaklaşık bin kişiyi güvenli bölgeye tahliye etmişti.

Tropikal iklime sahip ve muson yağmurlarının etkisi altında olan Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla toprak kayması yaşanıyor.