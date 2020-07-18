Dünya

Endonezya, Covid-19 vakası sayısında Çin’i geçti

18 Temmuz 2020
Endonezya koronavirüs

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede, son 24 saatte 1752 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 84 bin 882’ye yükseldiğini açıkladı.

Bu rakamla vaka sayısında Çin’i geçen Endonezya’da, ölenlerin sayısı 59 artarak 4 bin 16’ya, iyileşenlerin sayısı da 1434 artarak 43 bin 268’e ulaştı.

Bugün 22 yeni vakanın saptandığı Çin’de ise toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 644’e çıkarken, virüsten kaynaklı can kaybı bildirilmedi.

TEST SAYISININ 30 BİNE ÇIKARILMASI

 

Endonezya Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında günlük ortalama 20 bin olan test sayısını, 30 bine çıkarmayı amaçladıklarını duyurdu.

Vakalar, başkent Cakarta’da 16 bin 236’ya, Doğu Cava’da 18 bin 33’e, Bali’de 2 bin 690’a ve Papua’da 2 bin 552’ye çıktı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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