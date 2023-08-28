En fazla yağış Balıkesir’de kaydedildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ağustos 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava Durumu

En fazla yağış Balıkesir’de kaydedildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Yağış Miktarları

 Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 9 kilogram ile Balıkesir’de ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi tarafından açıklanan bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte ölçülen yağış miktarlarına göre, Balıkesir’de metrekareye 9 kilogram, Serdarlı’da 7 kilogram, Alevkaya’da 5 kilogram, Vadili’de 3 kilogram, Kırıkkale’de 2 kilogram ve Ercan ile Değirmenlik’te 1 kilogram yağış kaydedildi.


Diğer yörelerde ise 0,1 ile 1 kg/m² arası yağış ölçüldü.

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Tags:KKTCyağış miktarlarıYağmur
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