En düşük yıllık enflasyon güneyde kaydedildi

Εuro Bölgesi yıllık enflasyon oranı Aralık 2020’de %0,3 iken Ocak 2021’de %0,9 oldu. Bu oran bir yıl önce %1,4 idi.

Avrupa Birliği İstatistik Dairesi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Kıbrıs’ın güneyinde enflasyon bir yıl önce %0,7 iken Ocak 2021’de %0,8 olarak belirlendi.

Eurostat’a göre Avrupa Birliği yıllık enflasyonu Aralık 2020’de %0,3 iken yükselerek Ocak 2021’de %1,2 olarak hesaplandı. Bir yıl önce bu oran %1,7 olarak açıklanmıştı.

En düşük yıllık enflasyon oranları %2,4 ile Yunanistan’da %0,9 ile Slovenya’da ve %0,8 ile Güney Kıbrıs’ta kaydedildi. En yüksek yıllık oran da %3,6 ile Polonya’da, %2,9 ile Macaristan’da ve %2,2 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü.