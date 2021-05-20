Emek ve üretimde sınır tanımayan, halk için çabalayan üç büyük dernek bir araya geldi

Yakın zamanda arka arkaya projelerini gerçekleştirecek olan derneklerin ilk toplantısı Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği atölyesinde gerçekleşti.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Ertugay Tokyay hanıma misafirperverliği için teşekkür ederken çalışmalarına tam destek vereceklerini beyan ettiler. Yakın zamanda sanat kültür ve üretim alanında muhteşem gelişmeleri aktarmaya devam edecekler.

Sivil toplum kuruluşları bir ülkenin can damarıdır . Ve halkımızın sesi olmaya devam edecek kuruluşlar desteklenmelidir.