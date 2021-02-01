Elmaz Döveç sevenlerini yasa boğdu

İş İnsanı Elmaz Döveç’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Döveç Brothers Ltd kurucularından Elmaz Döveç yaşamı boyunca birçok projeyi başarı ile tamamladı.

Çevresi tarafından sevilen ve saygı duyulan Elmaz Döveç 1 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.

Elmaz Döveç bugün 14.30’da Mağusa Kabristanlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından pandemi koşullarında defnedildi.

Havadis Gazetesi olarak bizde merhuma Allah’tan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.